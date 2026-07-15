Житель Химок стал призером чемпионата Роскосмоса по профмастерству

Сотрудник НПО «Энергомаш» Анатолий Кубарев завоевал серебро на корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2026». Химчанин занял второе место в компетенции «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением».

В чемпионате участвовали более 600 человек, среди которых оказались сотрудники предприятий Роскосмоса, студенты вузов консорциума «Созвездие Роскосмоса», а также представители госкорпораций «Росатом» и «Ростех». Конкурсная программа охватила 26 компетенций, а также два Кубка рационализаторства.

Целую неделю участники решали практические задачи, максимально приближенные к настоящим производственным ситуациям. Такой формат помог объективно оценить как владение инструментами и оборудованием, так и умение быстро принимать решения в условиях, близких к рабочим.

«Победа Анатолия Кубарева — это пример того, как мастерство и трудолюбие приносят результат. Горжусь, что наши земляки достойно представляют Химки и космическую отрасль на таком высоком уровне. Такие достижения вдохновляют молодежь и показывают, что в рабочих профессиях есть место для роста и признания», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Победа Анатолия Кубарева подтвердила системность работы по подготовке кадров в Химках, доказав, что рабочие профессии в высокотехнологичных отраслях остаются востребованными, а уровень подготовки специалистов соответствует строгим требованиям индустрии.