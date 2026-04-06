Житель Электростали ответит в суде за серию поджогов

Раменская городская прокуратура направила в суд уголовное дело против 21-летнего жителя Электростали. Его обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее за собой значительный ущерб.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2025 года обвиняемый в составе группы лиц уничтожил два автомобиля, один из которых находился в гараже, а также поджег забор частного дома. Все преступления он совершил по поручению одного из участников группы и получал за это деньги.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 3,8 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников группы дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.