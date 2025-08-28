Житель Егорьевска купил квартиру в новостройке благодаря сертификату

Житель Егорьевска Данил Нуриев, получивший сертификат для переселения из аварийного жилья, уже переехал в новую квартиру. Ранее он жил в доме № 1А/17 на улице Восстания.

Когда Данил узнал о новой программе, он был очень рад, так как состояние предыдущей квартиры оставляло желать лучшего.

Нуриеву рассказали об условиях получения сертификата и сроках переселения, после чего он начал готовиться к переезду.

Теперь молодой мужчина живет в новостройке на улице Поликахина, расположенной в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Возле дома находятся остановки общественного транспорта, магазины, детские и спортивные площадки.

По словам Данила Нуриева, в микрорайоне развитая инфраструктури и чистый воздух, поэтому место идеально подходит для создания семьи. Он также обратил внимание на удобное транспортное сообщение с Москвой.

Отметим, что в этом году жилищные сертификаты получили четыре семьи из Егорьевска.