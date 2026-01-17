Житель Дубны собрал экскаватор своими руками

Вячеслав Косачев самостоятельно собрал экскаватор для работ на собственном участке. Сейчас самодельная машина используется для расчистки снега, хотя изначально техника создавалась для подготовки земли под строительство дома.

Вячеслав работает в Объединенном институте ядерных исследований и занимается программированием автоматизированных систем. Опыт в машиностроении у него был минимальный — лишь базовые слесарные навыки. В процессе сборки он осваивал конструирование, сварку и гидравлику, изучая специализированную литературу, видеоматериалы и используя нейросети.

Экскаватор представляет собой полноприводную машину:

«Задние колеса приводятся в движение от гидромоторов, а усилия на передние передаются через цепи. И таким образом получается полный привод», — пояснил Вячеслав Косачев.

В конструкции использованы редукторы от автомобилей ВАЗ, часть комплектующих была приобретена на маркетплейсах, а многие элементы, включая стрелу для ковша, изготовлены вручную. По словам автора, стоимость проекта составила около 200 тысяч рублей, тогда как заводские аналоги стоят от одного миллиона.

Вячеслав отмечает, что сборка экскаватора стала для него способом переключиться и отдохнуть от основной работы. Следующий этап — использование техники при строительстве собственного дома.