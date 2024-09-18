Еще один сирота в Дубне получил жилищный сертификат

Даниле Коровенкову не только вручили жилищный сертификат, но и предложили работу. Он учится в Дмитровском техникуме на штукатура-маляра.

Даниле Коровенкову исполнилось 18 лет 9 сентября. Жилищный сертификат ему вручил глава Дубны Максим Тихомиров.

«Мы с начала года регулярно вручаем сертификаты на приобретение жилья детям, оставшихся без попечения родителей. Для любого мальчишки и девчонки при таком первом шаге во взрослую жизнь — это хорошее подспорье» — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Данила учится на штукатура-маляра в Дмитровском техникуме и работает в Талдоме. Ему предложили работу в наукограде, где он родился.

«Мы очень нуждаемся в таких ребятах, как ты. В людях, которые владеют такой профессией, которую ты приобретаешь, учась в Дмитровском техникуме. Мы всегда открыты к диалогу, наши ворота открыты. Нам такие ребята очень нужны в городе!» — обратился к юноше депутат окружного Совета, руководитель предприятия в Дубне Тарас Рассолов.

Отметим, в этом году сертификаты для детей-сирот получат шесть жителей Дубны, оставшихся без попечения родителей и достигших совершеннолетия.

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