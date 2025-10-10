Житель Дмитровского округа вышел в финал конкурса лучших старост Подмосковья

Житель деревни Новлянки Дмитровского округа стал финалистом конкурса «Лучший староста Подмосковья». Конкурс был учрежден Советом муниципальных образований в ноябре 2024 года для укрепления института старост и повышения их имиджа.

В областном конкурсе приняли участие 684 старосты из 56 муниципалитетов Подмосковья, а в финал прошли 16 человек из девяти округов. Среди них — представляющий Дмитровский округ Григорий Глушенков, староста деревни Новлянки. Его избрали на этот пост в 2022 году.

«Мы уважаем нашего старосту, он очень ответственный человек. Желаем ему победы в финале, он этого достоин», — поделились жители деревни Новлянки.

Староста Новлянок решает различные вопросы и взаимодействует с МКУ «Центр благоустройства Костинское». За время его работы газифицировали 20 домов, обустроили контейнерную площадку и отремонтировали колодец.

«При активном содействии нашего губернатора Андрея Воробьева в регионе динамично развивается институт сельских старост. Они являются ключевым звеном в развитии местного самоуправления. Их работа — важный вклад в развитие нашего округа. Важно, чтобы в каждом населенном пункте был ответственный и неравнодушный староста. Для этого мы активно проводим выборы, на которых жители сами решают, кто будет представлять их интересы и помогать сделать малую родину самой комфортной для проживания», — отметил врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

23 октября, в День старосты Московской области, победители получат заслуженные награды — денежные сертификаты, которые можно будет направить на нужды своих населенных пунктов.