Житель Дмитрова выиграл чемпионат России по горнолыжному спорту

Лыжник из Дмитрова стал лучшим на всероссийских соревнованиях. Они состоялись на склонах Манжерока в Алтайском крае.

Участниками турнира стали 79 мужчин-спортсменов со всей России. Житель Дмитрова Александр Хорошилов представил на состязаниях Московскую область.

Мужчина стал лучшим в дисциплине слалома по итогам двух заездов. Сейчас Александр является самым титулованным российским горнолыжником. Его знают не только в России, но и в других странах мира.

Кроме того, спортсмен из Дмитрова — победитель и призер этапов Кубка мира, многократный участник Олимпийских игр и мастер спорта международного класса.

«Победа Александра — это гордость для всего Дмитровского округа. Поздравляю с золотом и желаю ему дальнейших успехов в карьере! Уверен, что впереди его ждут еще более значимые достижения», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.