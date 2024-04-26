Жительница Дмитрова стала финалисткой конкурса «Воспитатель года» | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 15:37 Жительница Дмитрова стала финалисткой конкурса «Воспитатель года» пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Читать 360 в

В регионе завершился региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2024». По итогам конкурса была определена пятерка финалистов. Среди них — Екатерина Бутакова, воспитатель дошкольного отделения «Бригантина» Яхромской школы Дмитровского городского округа.

Екатерина представила свой образовательный проект «Заветы доброй старины. ИСТОКИ», направленный на формирование у старших дошкольников нравственных ценностей и знаний о культуре и традициях родного края.

Реклама

«Сфера образования — это повод для моей особой гордости! Наши педагоги не раз становились победителями конкурсов различных уровней. Екатерина Казарова вошла в пятерку сильнейших на всероссийском конкурсе „Воспитатель года“. Рад, что юные жители округа в таких надежных руках», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В этом году конкурс проводится в шестнадцатый раз. Среди участников было 52 педагога дошкольного образования, каждый из которых продемонстрировал свои профессиональные достижения, уникальные методики работы с детьми и поделился опытом с коллегами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».