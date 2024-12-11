Житель Чехова получил премию «Гордость Подмосковья» за достижения в спорте

В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное мероприятие «Гордость Подмосковья», на котором более 200 семей были награждены за высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Среди отмеченных — ученик средней школы № 1 городского округа Чехов Демьян Троянов.

Демьян получил благодарность от Министра физической культуры и спорта Московской области за свои спортивные успехи. Юноша занимается водным поло во Дворце спорта «Олимпийский имени Максимова» и уже добился значительных результатов. В апреле этого года он вместе с командой стал чемпионом на Первенстве Московской области, а также неоднократно занимал призовые места на различных соревнованиях.

На мероприятии Демьян присутствовал вместе с мамой. Его отец, Дмитрий Троянов, погиб в ноябре 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. После этой трагедии Демьян и его старший брат стали главной поддержкой и опорой для своей мамы.

Старший брат Демьяна, Дмитрий, окончил школу с золотой медалью и сейчас учится на третьем курсе МГТУ имени Баумана. С детства он увлекался хоккеем и плаванием, а также имеет множество наград за спортивные достижения.

История семьи Трояновых — это пример силы духа, целеустремленности и любви к спорту. Демьян продолжает радовать близких своими успехами и вдохновлять окружающих на новые свершения.

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