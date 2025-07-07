Житель Чехова поблагодарил сотрудников ДПС за экстренную помощь

В местном паблике «Вконтакте» житель Чехова поблагодарил за помощь сотрудников 8-го батальона дорожно-постовой службы. В субботу, 5 июля, в пробке на федеральной трассе М-2 водителю резко стало плохо, в чувство его привели дежурившие на этом участке инспекторы.

Автомобилист рассказал, что в какой-то момент у него в глазах все поплыло и он перестал видеть.

«Как перестроился на обочину и остановился не помню, включил аварийку, окна оставил открытые на всякий случай и отключился», — добавил водитель.

Сотрудники дорожно-постовой службы посадили его в машину, включили кондиционер и предложили вызвать скорую помощь.

«В итоге я действительно пришел в себя, полегчало. Огромное спасибо, даже не спросил как их зовут, если бы не они, не знаю, что было бы со мной. Очень приятно, что у нас есть такие люди еще и при исполнении», — сказал житель Чехова.

Он также пожелал сотрудникам дорожно-постовой службы, а также их близким здоровья и всех благ.

Напомним, что в нештатных ситуациях на дороге необходимо обратиться за помощью в Центр управления Госавтоинспекции по Московской‌ области по телефону: 8 (495) 688-81-71 или по единому номеру 112.