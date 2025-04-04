Житель Богородского округа стал призером чемпионата «Абилимпикс»

Учащийся колледжа «Энергия» Павел Гераськин занял второе место на региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Обработка текста». Этот проект позволяет проявить себя людям с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурсное задание заключалось в том, чтобы в течение двух часов максимально идентично оформить четыре страницы текста в текстовом редакторе. Жюри оценивало набранный и отформатированный документ, готовый к размещению на различных информационных электронных ресурсах и для использования в производстве печатной продукции.

«Абилимпикс» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Этот чемпионат — это уникальная платформа, которая предоставляет шанс людям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать свои навыки и таланты в различных профессиональных компетенциях. С марта этого года стартовал региональный этап «Абилимпикса». Чемпионаты проходят в 89 субъектах России.

В список чемпионата этого года включили 218 региональных компетенций из различных областей экономики. Двенадцать из них будут представлены на чемпионатах впервые.