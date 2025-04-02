Житель Богородского округа стал медиаамбассадором арт-кластера «Таврида»

Волонтер из Богородского округа Виталий Губочкин стал медиаамбассадором арт-кластера «Таврида» в Московской области. В настоящее время молодой человек проходит обучение в Крыму.

Виталий Губочкин — волонтер уже более семи лет. Живет в Электроуглях, студент подмосковного колледжа «Энергия», активный участник патриотического воспитания молодого поколения, проводил тренинги для молодежи в сфере медиа.

«Для меня стать медиаамбассадором — это возможность объединять творческих людей, помогать им находить площадки для самореализации и делать так, чтобы о талантливых ребятах узнавали как можно больше людей. „Таврида“ — это сообщество, которое меняет жизнь, и я хочу быть частью этих изменений», — рассказал Виталий Губочкин.

Арт-кластер «Таврида» — это всероссийский проект для молодых творцов, где проходят образовательные программы, фестивали, форумы и арт-резиденции. Здесь молодежь из разных сфер — от музыкантов и художников до журналистов и блогеров — получает поддержку, вдохновение и новые возможности для самореализации.