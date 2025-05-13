Житель Балашихи создал компьютерную игру по мотивам родного микрорайона

В Балашихе разрабатывается необычный цифровой проект — психологический триллер «SEverniy25», действие которого разворачивается в микрорайоне Северный. Автор игры, местный житель Алексей Финогин, с поразительной точностью воссоздал район, включая жилые дома, дворы, школу, детский сад, магазины и дом культуры, ставший ключевой локацией.

Сюжет погружает игрока в историю двух братьев, один из которых требует постоянного ухода. Пользователям предстоит переключаться между персонажами, сталкиваясь с их эмоциями, тревогами и искаженным восприятием мира. Игра предлагает четыре уровня сложности — от легких проявлений тревоги до глубокого погружения в психологический кризис.

Идея «SEverniy25» родилась из учебного задания по 3D-моделированию. Вместо стандартных моделей Алексей решил создать проект, вдохновленный родным районом. «Я хотел рассказать историю, которая была бы мне близка, сделать ее живой и значимой», — поделился Финогин.

Сюжет частично взят из личного опыта: во время пандемии маленькая дочь Алексея перенесла коронавирус, после чего у девочки возникли сложности в развитии. Семья не опустила руки — благодаря реабилитации, любви и поддержке близких девочка полностью восстановилась. В своей игре Алексей стремится передать, как важны рядом близкие — именно они помогают пройти даже через самое сложное.

Демоверсия игры «SEverniy25» запланирована в 2026 году, она будет доступна для аудитории старше 18 лет. Проект обещает стать не только уникальным игровым опытом, но и отражением жизни Балашихи, ее атмосферы и человеческих историй.