Житель Балашихи проехал 58 км за одну поездку на электросамокате

В городском округе Балашиха установлен впечатляющий рекорд: один из пользователей кикшеринга преодолел почти 58 километров за одну поездку на электросамокате. Этот результат стал лучшим в Московской области, подчеркивая популярность и возможности этого вида транспорта.

Сезон электросамокатов в Подмосковье стартовал в марте. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, в среднем одна поездка длится около 10 минут и покрывает расстояние примерно в один километр. Однако рекордсмен из Балашихи доказал, что самокаты способны на гораздо большее. С марта по апрель жители области воспользовались услугами кикшеринга более 4,1 миллиона раз, что свидетельствует о растущей популярности этого экологичного транспорта.

Несмотря на удобство и доступность электросамокатов, важно помнить о безопасности. Пользователям рекомендуют внимательно следить за дорогой, не отвлекаясь на гаджеты, соблюдать скоростной режим, сохранять устойчивое положение во время движения и обязательно спешиваться при переходе через дорогу, ведя самокат рядом.