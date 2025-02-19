Жилые дворы в Озерах отремонтируют к 100-летию города

В Коломне и Озерах комплексно благоустраивают жилые дворы по государственной программе Московской области «Формирование комфортной городской среды». В этом году Озерам исполнится 100 лет, к празднованию дня города там планируют обновить более 10 дворовых территорий.

В 2024 году в Коломне и Озерах привели в порядок 22 двора. На внутриквартальных дорогах поменяли асфальт, обновили бортовые камни, обустроили пешеходные дорожки и выделили новые парковочные места. В этом году в общий список по ремонту дворов городского округа Коломна вошли 18 территорий.

Так, в Озерах к столетнему юбилею города ремонт проведут вблизи нескольких многоэтажек: у домов № 12, № 12А, № 13 и № 35 в микрорайоне имени маршала Катукова, рядом с домами № 8, № 9, № 10, № 11 и № 12 в квартале Текстильщики, вблизи домов № 1 и № 29 в микрорайне-1, у домов № 21 и № 28 по улице Фабрики Оки в селе Редькино.