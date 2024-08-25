Жилые дома в деревне Улиткино в Лосино-Петровском округе подготовили к зиме

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Алексеева провела проверку подготовки жилых домов № 1 и № 2 деревни Улиткино к осенне-зимнему периоду. В ходе инспекции выполнили ряд важных работ.

Система отопления промыли и опрессовали в плановом режиме, что позволило получить чистую и осветленную воду. Сейчас система законсервирована, заполнена водой и полностью готова к запуску центрального отопления. Состояние труб оценено как удовлетворительное, утечек и аварийных ситуаций не зафиксировано.

Однако, учитывая возраст домов, построенных в 1962 году, было принято решение о необходимости проведения капитального ремонта. Для этого планируется организовать собрание жильцов, на котором будет проведено голосование о включении работ в план на следующий год.

Кроме того, жители выразили пожелание привезти плодородную почву для высадки цветов около домов.

Заместитель главы поблагодарила жителей за активное участие в обходе и пообещала информировать их о следующих встречах.

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