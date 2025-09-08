Жилые дома отремонтируют в Пушкино в этом году

В округе реализуется масштабная программа капитального ремонта, охватывающая 207 многоквартирных домов. В частности, в 65 домах планируется полная замена кровли.

Обсуждение хода капитального ремонта многоквартирных домов стало главной темой встречи, прошедшей на площадке муниципального бюджетного учреждения «ЖЭУ Пушкино». Уполномоченный главы округа Нина Ушакова совместно с депутатами местного Совета Анной Дунаевой и Александром Бушевым организовали встречу представителей сектора жилищно-коммунального хозяйства с активом многодетных семей округа. Такой формат общения позволил напрямую обсудить насущные проблемы и выработать совместные решения.

Директор МБУ Юрий Ковалев представил отчет о уже реализованных проектах и поделился планами на ближайшее будущее в сфере управления и содержания жилого фонда. Особое внимание было уделено вопросам своевременного реагирования на обращения жителей и повышения качества предоставляемых услуг. В рамках встречи была достигнута договоренность о проведении еженедельных совместных осмотров общего имущества многоквартирных домов.

«Такие встречи являются важным механизмом взаимодействия между жителями и УК, позволяя решать возникающие проблемы совместно и находить наилучшие решения в интересах обеих сторон», — сообщила Анна Дунаева.

Представителям многодетных семей также рассказали о планах по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2025 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».