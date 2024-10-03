Жильцов аварийных домов начали переселять в дом на Плещеевской улице в Подольске

Первые 10 семей переедут из аварийного жилья в новый дом в Подольске. Жильцам начали выдавать ключи от квартир в новостройке на Плещеевской улице.

В современную новостройку в Подольске переедут жители аварийных домов на улицах Циолковского, Садовой, Народной, Быковской и проспекте Ленина. Среди новоселов есть и переселенцы из Климовска.

Жильцы получают квартиры с современной отделкой «под ключ». У здания энергосберегающий фасад, индивидуальный тепловой пункт, система безопасности. Во дворе есть парковка, а также детская и спортивная площадки.

Поздравила жителей с получением ключей от новых квартир первый заместитель председателя горсовета, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовь Ушанева.

«Мы продолжим выполнять главную задачу, которую ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев — обеспечивать современными и комфортными условиями проживания каждую подольскую семью, которая этого ждет. В течение трех лет планируем построить для переселенцев из 51 аварийного дома три новостройки на улицах Банной и Южный поселок», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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