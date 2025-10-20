Жильцов аварийного дома на улице Правды в Дубне расселят в 2026 году

В Дубне на Станционной улице за два месяца после получения разрешения на строительство возведен уже второй этаж — застройщик отмечает, что намеченный темп работ в полтора этажа в месяц соблюдается. Ежедневно на объекте работают не менее 45 человек, включая инженерно‑технический персонал.

Особое внимание ходу строительства уделяют жильцы аварийного дома № 21 на улице Правды — именно им предстоит переехать в новые квартиры после расселения. На встрече с главой Дубны и представителем застройщика жители назвали, в каких подъездах и на каких этажах окажутся их квартиры.

Взрослые и дети снимали будущий дом на телефоны «на память», отмечая, что мечта постепенно становится реальностью.

Начало работ по расселению аварийного дома поручено губернатором региона Андреем Воробьевым.

Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что в новые квартиры жители аварийного дома переедут уже в конце 2026 года. По словам застройщика, квартиры будут переданы с чистовой отделкой и сантехникой.

