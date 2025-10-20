Жильцов аварийного дома на улице Правды в Дубне расселят в 2026 году

В Дубне на Станционной улице за два месяца после получения разрешения на строительство возведен уже второй этаж — застройщик отмечает, что намеченный темп работ в полтора этажа в месяц соблюдается. Ежедневно на объекте работают не менее 45 человек, включая инженерно‑технический персонал.

Особое внимание ходу строительства уделяют жильцы аварийного дома № 21 на улице Правды — именно им предстоит переехать в новые квартиры после расселения. На встрече с главой Дубны и представителем застройщика жители назвали, в каких подъездах и на каких этажах окажутся их квартиры.

Взрослые и дети снимали будущий дом на телефоны «на память», отмечая, что мечта постепенно становится реальностью.