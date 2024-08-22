Жилой комплекс с поликлиникой и детсадом построят в деревне Таширово

В шести деревнях Наро-Фоминского округа построят новые дома и социальные объекты. Депутаты уже внесли изменения в генеральный план муниципалитета.

Строительство планируют начать в деревнях Таширово, Детенково, Настасьино, Редькино, Шапкино и Новая. Для этого депутаты внесли изменения в генеральный план округа.

«В основном эти изменения касаются Территориального управления Таширово, что позволит осуществить там не только жилищное строительство, но и возведение всей необходимой инфраструктуры, включая поликлинику и детский сад. Уверен, что это в конечном счете повысит привлекательность не только Таширово, но и всего нашего городского округа», — прокомментировал председатель Совета депутатов округа Геннадий Пензов.

Другие вопросы, которые обсудили на заседании Совета депутатов, касались внесения изменений в окружной бюджет. Средства, полученные из дополнительных источников доходов, направят на повышение финансирования МБУ благоустройства и дорожного хозяйства.

Дополнительные средства помогут оперативно и качественно завершить все текущие работы до осени и раньше начать подготовку к зимнему периоду.

Еще один вопрос касался кадровой темы в образовании. Так, депутаты приняли меры поддержки педагогических работников, чтобы привлечь их к работе в образовательных учреждениях Наро-Фоминского округа.

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