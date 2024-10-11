Готовность жилого комплекса «Пехра» к заселению проверили в Балашихе

Проверка готовности жилого комплекса «Пехра» к заселению прошла в Балашихе в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Инспекция, прошедшая в минувшие выходные, сосредоточилась на оценке качества строительства и инфраструктуры, а также на вопросах обслуживания комплекса после ввода в эксплуатацию.

В мероприятии участвовали депутат городского совета Балашихи Николай Говричев, региональный координатор проекта Наталья Амбросимова, представители строительной компании «Гранель», а также активные жители и студенты, интересующиеся карьерой в жилищно-коммунальном хозяйстве. Делегация осмотрела подвальные помещения с индивидуальным тепловым пунктом, проверила состояние пункта выдачи ключей и посетила офис управляющей компании.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы жильцы заселялись в полностью готовые и безопасные дома. Очень важно, чтобы застройщик не только выполнил свои обязательства, но и обеспечил комфортные условия для проживания», — отметила Наталья Амбросимова.

Кроме того, проверка имела образовательный аспект. Участие студентов позволило им на практике увидеть работу в сфере ЖКХ и оценить важность проектов для их профессионального роста.

Подобные мероприятия не только способствуют улучшению качества жилья, но и создают атмосферу сотрудничества между застройщиками и жителями. В будущем такие инициативы могут помочь повысить уровень доверия к строительным компаниям и улучшить жилищные условия для граждан.

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