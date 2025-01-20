Жилой комплекс на 365 квартир построили в Королеве

Жилой комплекс «Дом-Мегалит в Королеве» достроили в Подмосковье. Там обустроили торговый центр, офисные помещения, паркинг и многое другое.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в новый дома переедут 365 семей. Для них обустроили квартиры разной площади и планировки.

Комплекс состоит из пяти секций высотой от 17 до 19 этажей общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. Жилая часть начинается с пятого этажа, а на первых размещены торговый центр и офисы.

Под домом находится паркинг на 195 мест.

ЖК расположен вблизи железнодорожной станции Подлипки-Дачные. Рядом также находятся скверы, парки, три школы, пять детских садов, поликлиника и городская больница № 1.