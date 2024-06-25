Жилой комплекс «Митино Дальнее» достроили в Химках

Квартиры в жилом комплексе «Митино Дальнее» в Химках начали сдавать владельцам. Свыше 860 семей смогут переехать в новый дом.

Восемь многоквартирных корпусов в жилом комплексе готовы к сдаче. Правом владения недвижимостью обладают 860 дольщиков, 644 из них уже получили ключи.

«Когда нас передали Химкам, мы очень обрадовались. Сразу почувствовали разницу. Уровень решения вопросов совершенно другой. Очень хорошая команда администрации. Действительно, оперативно все решают», — рассказала жительница комплекса «Митино Дальнее» Лариса Самойлюченко.

Строительство жилого комплекса стартовало в 2014 году, но спустя пять лет застройщик объявил о своем банкротстве. Процесс возобновился только в 2020. Четыре года спустя началось заселение.

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