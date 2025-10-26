Жилой комплекс «Литейный» в Подольске подключили к электросетям

В жилом комплексе «Литейный» успешно завершили важный этап строительства, обеспечив полное электроснабжение. Эту задачу выполнили специалисты ПАО «Россети», которые оперативно подключили комплекс к электросетям.

Генеральный директор застройщика «Литейный Лайф» Юлия Малая отметила, что благодаря активному сотрудничеству с энергетиками удалось возобновить строительство двух жилых домов, запланированного на 2024 год. Она подчеркнула, что вопрос технологического присоединения был решен быстро, что позволило поддерживать темпы строительства.

Первые жильцы, среди которых семья Китановых, уже начали осматривать свои новые квартиры. Динара Китанова рассказала о том, как они расширили свою жилплощадь, оставаясь при этом в центре города.

«Мы не хотели выезжать на окраину, и это было для нас критерием выбора», — добавила она.