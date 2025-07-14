Сегодня 14:40 Жилой комплекс для работников складов Ozon открыли в Солнечногорске 0 0 0 Фото: Пресс-служба Ozon Подмосковье

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Компания Ozon открыла в Солнечногорске общежитие для сотрудников логистических объектов. Жилой корпус рассчитан на 486 человек и расположен в непосредственной близости от рабочих мест.

Специалисты, оказывающие услуги через сервис Ozon Community, теперь смогут существенно сократить расходы на аренду жилья и время на дорогу. «Мы продолжаем развивать логистическую инфраструктуру и обеспечивать эффективность складских операций. В этом процессе важную роль играют работники: сортировщики, комплектовщики, водители и многие другие специалисты. Мы предоставляем им комфортные условия труда: работу на территории современных складов с местами для отдыха, достойную оплату и удобный график», — отметил директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич.

По его словам, очередным шагом в улучшении условий труда стало открытие общежития рядом с двумя логистическими объектами. Предполагается, что около 150 человек заселятся в новое здание в течение двух недель. Жилой комплекс площадью две тысячи квадратных метров оборудован кухнями, обеденными зонами, прачечными, душевыми, туалетами. Каждому проживающему предоставляют кровать с постельным бельем, индивидуальный шкаф для вещей и места для отдыха.

Фото: Пресс-служба Ozon 1/2 Фото: Пресс-служба Ozon 2/2

Проект реализуют при поддержке Главного управления региональной безопасности региона. «Сейчас в Московской области на постоянной основе ведется системная работа по созданию инфраструктуры для проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории региона, в том числе иностранных граждан. И мы видим готовность российских компаний взаимодействовать с органами власти по вопросу открытия гостиниц, хостелов или общежитий для них», — подчеркнул руководитель управления Кирилл Карасев. Для заселения достаточно отправить запрос на электронную почту, а затем обратиться к администратору на стойке регистрации. Напомним, логистическая инфраструктура Ozon охватывает 3,6 миллиона квадратных метров более чем в 100 городах России.