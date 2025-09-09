Жилой фонд в Воскресенске подготовили к отопительному сезону

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин провел оперативное совещание вместе с руководителями структурных подразделений администрации, территориальных областных и федеральных ведомств. Участники встречи обсудили актуальную повестку, в том числе подготовку жилого фонда к отопительному сезону.

На совещании отметили, что инженерные системы во всех многоквартирных домах и социальных объектах промыты и опрессованы, проведен комплекс гидравлических испытаний, установлены задвижки бесперебойной подачи ресурса и датчики тепла на основных котельных. Готовность округа к отопительному сезону достигла 99%.

Профильные службы и подрядные организации продолжают ремонтные, пусконаладочные работы и модернизацию всех систем отопления, водоснабжения и водоотведения для подачи ресурса в установленные сроки.

