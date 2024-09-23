Жилой дом XIX века на Посадской улице в Коломне отреставрируют

Капитальный ремонт дома № 40 на Посадской улице в Коломне завершается. Постройке присвоили статус объекта культурного значения, и рабочие почти отреставрировали объект.

Жилой дом на Посадской улице построен в начале XIX века по типовому проекту. Больше двух веков он оставался каменным, а в советское время к нему пристроили двухэтажные деревянные сени. Исторический облик дома сохранился, однако со временем конструкция стала непригодной. Приняли решение ее снести и возвести новую, когда дом № 40 попал в программу капитального ремонта. Жильцам пришлось на время покинуть квартиры, но теперь они снова могут заселиться в отреставрированный дом.

«Здесь необходимо воссоздавать правильный визуальный облик, поэтому подрядчику было немножко сложнее: строители обязаны были разработать проект с учетом исторических фактов, чтобы его согласовали в Главном управлении культурного наследия», — пояснил заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич.

Подрядчик ООО «ПАРК» отремонтировал несущие конструкции, усилил фасад и фундамент, реконструировал скатную крышу за два месяца. Пристрой стал полноценным подъездом с широкими площадками на этажах и надежной деревянной лестницей.

«Мы очень долго ждали этот ремонт. Хочу поблагодарить Фонд капитального ремонта Московской области и всех строителей за прекрасную работу», — сказал председатель совета дома № 40 на Посадской улице Валерий Бочков.

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