Жилой дом в Павловском Посаде получил повреждения после атаки БПЛА

Многоквартирный дом в Павловском Посаде получил повреждения после атаки БПЛА. Пострадавших среди жителей нет, эвакуация не потребовалась.

Утром 3 сентября на улице 1 Мая в городе Павловский Посад в результате атаки беспилотного летательного аппарата был поврежден многоквартирный жилой дом. Поражающими элементами выбиты стекла в нескольких квартирах одного из подъездов.

На месте происшествия работают оперативные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Специалисты Мособлгаза проводят проверку инженерных сетей, чтобы подтвердить их безопасность.

Представители Фонда капитального ремонта Московской области и МБУ «Благоустройство Павловский Посад» оценивают размер ущерба. После завершения обследования специалисты приступят к восстановительным работам.

ВРИП главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов держит ситуацию на личном контроле. Жителям оказывается вся необходимая помощь, восстановление поврежденного имущества будет выполнено в полном объеме.