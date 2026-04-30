Жилой дом с 30 коммерческими помещениями построят в Ивантеевке

Жилой комплекс «Западная Ивантеевка» в Пушкино достроят к концу этого года. Там на первых этажах многоквартирных домов создадут коммерческие помещения.

В состав жилого комплекса войдут четыре секции, которые начали возможит в апреле 2024 года. Их высота будет разной — от 16 до 24 этажей. Всего в зданиях обустроят 884 квартиры.

Первый этаж многоквартирного дома будет нежилым. Там создадут 30 коммерческих помещений.

Специалисты стройнадзора проверили площадку и зафиксировали 57% готовность объекта. Там уже обустроили фундамент, подземную часть, монолитные конструкции и завершили кровельные работы.

На территории также появится многоуровневый паркинг.