Жилой дом реконструировали на улице Ломоносова в Воскресенске

В городском округе Воскресенск модернизировали здание дома № 117А на улице Ломоносова. На его торжественном открытии побывал глава муниципалитета Алексей Малкин.

Современный малоэтажный комплекс включает в себя сотню квартир. На огороженной территории дома обустроили детскую игровую зону, установили площадку для мусорных контейнеров, ее оборудовали видеокамерами.

«Мы с большой помощью администрации взяли объект и сделали современнейший дом с энергоэффективными фасадами, современной инженерией, благоустроенной территорией. Хороший стандарт современной городской среды», — поделился генеральный директор ООО «Группа Арткласс» Артемий Крылов.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин посетил торжественное открытие жилого дома. Он обошел здание, оценил внутреннюю отделку и благоустройство территории, а также пообщался с Артемием Крыловым. Руководитель муниципалитета поблагодарил застройщиков за предоставление двух квартир, их передали на баланс муниципалитета.

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