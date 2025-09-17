Жилой дом отремонтируют в Апрелевке

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Ленина, № 3/1, в Апрелевке, стал участником программы капитального ремонта. Ход работ на данном объекте проинспектировал депутат Московской областной Думы Александр Баранов, чтобы убедиться в качестве и соблюдении сроков выполнения ремонта.

В рамках программы капитального ремонта в текущем году запланировано обновление кровли и фасада дома. На данный момент работы по ремонту крыши выполнены уже на 60%. Строители приступили к следующему этапу — обновлению фасада здания. Завершить все работы планируется до конца года. Александр Баранов осмотрел объект капитального ремонта и провел беседу с представителями подрядной организации, обсудив ход реализации программы, а также возможные вопросы и проблемы, возникающие в процессе выполнения работ.

«Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. Жители должны получить обновленный дом без задержек и в полном соответствии с планом», — сообщил Александр Баранов.