Жилой дом отремонтируют на Речной улице в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Стартовала реконструкция дома № 2 на улице Речная в Химках. Ранее жители обратились к администрации с просьбой привести в порядок фасад здания.

Заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков совместно с комиссией проверил жилой домна Речной улице. После обхода было принято решение начать масштабные работы.

«Здесь разрушена кирпичная кладка. Специалисты уже установили строительные леса и завезли необходимые материалы. Аварийные участки кирпичной кладки устранили», — рассказал Юрков.

Всего в Химках в этом году отремонтируют 134 дома. Уже в этом месяце специалисты начнут работы на 25 адресах во всех микрорайонах муниципалитета.

«По всем вопросам касаемо ремонта мы взаимодействуем с жителями дома. Работы по реконструкции фасада запланированы на октябрь, а ремонт крыши — на конец года», — сказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в общении с гражданами депутаты и общественники придерживаются принципа «житель всегда прав», который озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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