Жилой дом на улице Горбово снесли в Балашихе

Аварийное здание жилого дома снесли на улице Горбово в Балашихе. Долгое время оно находилось в ветхом состоянии.

Как рассказали в Мособлархитектуре, здание построили в 1958 году. Его площадь превышала 760 квадратных метров. Из-за сильного износа конструктива постройку признали аварийной, там расселили 12 квартир. После этого дом включили в программу сноса.

Земельный участок, где находилось здание, уже освободили от объекта и строительного мусора. В будущем администрация округа примет решение по использованию этой территории.

Всего в Балашихе выявили 377 недостроев. Из них 231 уже восстановили или снесли.