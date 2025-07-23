Жилой дом на улице Горбово снесли в Балашихе

Аварийное здание жилого дома снесли на улице Горбово в Балашихе. Долгое время оно находилось в ветхом состоянии.
Как рассказали в Мособлархитектуре, здание построили в 1958 году. Его площадь превышала 760 квадратных метров. Из-за сильного износа конструктива постройку признали аварийной, там расселили 12 квартир. После этого дом включили в программу сноса.
Земельный участок, где находилось здание, уже освободили от объекта и строительного мусора. В будущем администрация округа примет решение по использованию этой территории.
Всего в Балашихе выявили 377 недостроев. Из них 231 уже восстановили или снесли.
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