Жилой дом на Лесной улице в Красногорске достроят к осени | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:55 Жилой дом на Лесной улице в Красногорске достроят к осени

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Строительство нового жилого дома для переселенцев из аварийного жилья завершается на Лесной улице в Красногорске. Ключи начнут вручать до конца третьего квартала.

В Минстрое Подмосковья рассказали, что подрядчик завершает фасадные работы и приступает к благоустройству территории. Заканчивается внутренняя отделка квартир и подъездов. Во дворе высаживают деревья и кусты.

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В новостройку переедут 213 семей — это более 500 человек из аварийных домов № 7, 11 и 12 на улице Первомайской. Общая расселяемая площадь составит более семи тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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