«Жилой дом Белоджаевой» в Подольске признали объектом культурного наследия
«Жилой дом Белоджаевой» 1896 года постройки в Подольске признали объектом культурного наследия. Этот статус позволит сохранить уникальный памятник архитектуры. Сейчас там располагается музей.
Как рассказали в Главном управлении культурного наследия Московской области, с 1990-х годов здание находится на балансе фондохранилища Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье».
В настоящее время сохранились фасады дома с каменным нижним и деревянным верхним этажами, которые украшены деревянными элементами с накладной рельефной и пропильной резьбой.
Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить облик исторической постройки.
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