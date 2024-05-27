«Жилой дом Белоджаевой» в Подольске признали объектом культурного наследия

Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

«Жилой дом Белоджаевой» 1896 года постройки в Подольске признали объектом культурного наследия. Этот статус позволит сохранить уникальный памятник архитектуры. Сейчас там располагается музей.

Как рассказали в Главном управлении культурного наследия Московской области, с 1990-х годов здание находится на балансе фондохранилища Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье».

В настоящее время сохранились фасады дома с каменным нижним и деревянным верхним этажами, которые украшены деревянными элементами с накладной рельефной и пропильной резьбой.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить облик исторической постройки.

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