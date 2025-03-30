Жилнадзор Подмосковья пресек сброс более 190 кубометров стройотходов

В марте в Подмосковье инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона предотвратили сброс более 190 кубометров строительных отходов. Рейды проводили в Мытищах, Люберцах, Химках и Пушкинском.

В проверках также участвовали представители Главного управления региональной безопасности, подмосковного Министерства экологии и полиции.

«Серые возчики» — это основные генераторы несанкционированных свалок в Подмосковье. Работа по борьбе с ними требует комплексного подхода: привлечения инспекторского состава, применения средств фото- и видеофиксации, информирования жителей», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

В ведомстве отмечают, что рейды помогают не только находить виновных, но и пресекать последующие нарушения. Положительная динамика у водителей уже наблюдается.

Всех пойманных нарушителей привлекают к административной ответственности.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напоминают, что получить талон на перевозку отходов можно на региональном портале госуслуг.