Жилищным службам Подмосковья выдали более тысячи предостережений за август
Инспекторы министерства по содержанию территорий вынести более тысячи предостережений ответственным службам Подмосковья. Документы подчеркивают недопустимость нарушения обязательных требований.
В адрес управляющих компаний направили 725 предостережений, жилищного надзора — 163, контроля благоустройства территорий — 153, и еще более 32 получил экологический надзор.
Наибольшее число нарушений зафиксировали в пяти округах: Одинцовском, Мытищах, Химках, Серпухове и Красногорске.
Министерство по содержанию территорий МО напомнило, что проверки проводятся во всех городских и муниципальных образованиях на регулярной основе.