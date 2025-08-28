Жилищным службам Подмосковья выдали более тысячи предостережений за август

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Инспекторы министерства по содержанию территорий вынести более тысячи предостережений ответственным службам Подмосковья. Документы подчеркивают недопустимость нарушения обязательных требований.

В адрес управляющих компаний направили 725 предостережений, жилищного надзора — 163, контроля благоустройства территорий — 153, и еще более 32 получил экологический надзор.

Наибольшее число нарушений зафиксировали в пяти округах: Одинцовском, Мытищах, Химках, Серпухове и Красногорске.

Министерство по содержанию территорий МО напомнило, что проверки проводятся во всех городских и муниципальных образованиях на регулярной основе.