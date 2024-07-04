Жилищный сертификат вручили сироте Александру Федорову в Чехове

Сертификат на приобретение собственного жилья получил Александр Федоров из Чехова, оставшийся без попечения родителей. Это стало возможным благодаря государственной программе «Жилище», которая реализуется в округе при поддержке губернатора Московской области.

В торжественной обстановке сертификат юноше вручил глава Чехова Михаил Собакин. Александр Федоров является студентом первого курса Института информационных и вычислительных технологий «Московского энергетического института». Ведет активную общественную жизнь: Александр — член студенческого совета, медиа и спортивного клубов.

«При поддержке, по инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева мы уже который год проводим эту программу. И это оказывает большую поддержку. С 2013-го года 167 детей Чехова уже стали обладателями собственного жилья. До конца года еще двое ребят получат ключи от собственных квартир», — прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

Это уже восьмой сертификат, который вручают в округе в 2024 году. По условиям программы «Жилище» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить квартиру по договору найма или купить жилье самостоятельно на единовременную социальную выплату. Ее размер — более четырех миллионов 300 тысяч рублей. Александр решил купить жилье самостоятельно недалеко от университета.