Жилищный сертификат помог студентке из Чехова приобрести квартиру

В микрорайоне Губернский городского округа Чехов новоселье отметила Мария Кинякина. Квартиру девушка получила по программе обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей.

Мария проживает в Чехове, учится в медицинском колледже и занимается спортом. Как ребенок‑сирота, она оформила жилищный сертификат и самостоятельно выбрала квартиру. Подобрать жилплощадь помогли специалисты окружного управления социального развития № 16. Собственные квадратные метры стали для девушки стартом самостоятельной жизни.

«Решение жилищных вопросов остается для нас приоритетом, — отметил депутат Государственной Думы Александр Коган. — За последние годы в Подмосковье более 31 тысячи человек переехали из аварийного жилья, причем две трети новостроек — частные дома, что отвечает реальным запросам людей».

Параллельно с жильем в регионе развивают инфраструктуру: строят школы и поликлиники. Особое внимание уделяют адресной поддержке. Почти 1700 врачей и учителей получили социальную ипотеку. Тысячи семей оформили выплаты. В приоритете — многодетные семьи и близкие участников специальной военной операции.

«За пять лет более 4,5 тысячи детей‑сирот обрели собственное жилье, — добавил Коган. — Важно, чтобы люди видели конкретные результаты в каждом дворе и городе».