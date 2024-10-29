Жилищные сертификаты в 2024 году выдали 33 сиротам в Подольске

В городском округе продолжается выдача сертификатов на получения жилья сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. С начала 2024 года документ получили 33 человека.

Всего в списке на получение жилья в текущем году значится 49 сирот. 38 из них выдадут сертификаты, а 11 человек обеспечат квартирами по договорам найма, жилье для них приобретут власти городского округа.

Уже 20 сирот выбрали после получения сертификаты квартиры и оформили их в собственность. Еще восемь заявлений находятся на стадии рассмотрения.

В муниципальную собственность в 2024 году оформлено шесть квартир площадью не менее 33 квадратных метров, их получили дети-сироты по договорам специализированного найма.

Власти городского округа заверили, что все обязательства по обеспечению сирот жильем, взятые в текущем году, будут выполнены.

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