Жилищные сертификаты предложили жителям аварийных домов Солнечногорска

В Солнечногорске продолжается переселение граждан из аварийного жилья в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». За 2025 год новые квартиры получили более 690 человек, а в 2026 году планируется расселение еще 390 жителей.

Расселение осуществляется двумя способами: через предоставление квартир в новых домах, построенных за бюджетные средства, а также путем выдачи жилищных сертификатов. Программа распространяется на дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года, а размер сертификата рассчитывается по нормативу 181 759 рублей за квадратный метр.

Право на получение жилищного сертификата имеют как собственники помещений, так и граждане, проживающие по договору социального найма. При этом важно, чтобы заявитель ранее не получал подобную выплату, его дом был включен в областную программу, а на момент признания жилья аварийным у него отсутствовало другое жилое помещение в собственности или по договору соцнайма.

«Жилищный сертификат на сегодняшний день является наиболее удобным и оперативным форматом расселения. Его главное преимущество заключается в том, что жителям не нужно ждать окончания строительства конкретного дома. Граждане получают возможность самостоятельно выбрать квартиру и район в Подмосковье, которые максимально соответствуют их запросам и обеспечивают комфортные условия для жизни», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Чтобы принять участие в программе в этом году, необходимо подать заявление в администрацию округа в период с 31 марта по 1 июля 2026 года. После одобрения до 1 августа заключается соглашение, а до 1 октября участники должны выбрать жилье, оформить договор и направить его на оплату.