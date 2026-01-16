Жилищные сертификаты получили 18 семей в Наро-Фоминском округе

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Сертификаты на приобретение или строительство жилья вручили 18 семьям, включая три многодетные семьи. Документы участникам программы передала заместитель главы округа Наталья Трофимова.

После получения сертификатов семьи продолжат работать с Комитетом по управлению имуществом: специалисты сопровождают их на всех этапах — от оформления документов до завершения сделки.

Одна из многодетных семей уже выбрала будущее жилье. Родители отметили, что программа позволяет каждому ребенку иметь отдельное пространство и обеспечивает поддержку при покупке жилья.

Программа «Жилище» действует в Подмосковье для молодых семей, где возраст супругов не превышает 35 лет. Участниками могут стать семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, зарегистрированные в Московской области и имеющие доход или возможность привлечь ипотечный кредит. Размер государственной поддержки составляет 35% от расчетной стоимости жилья.

С начала реализации программы жилищные условия улучшили 353 молодые семьи Наро-Фоминского округа.

