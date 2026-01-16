Жилищные сертификаты получили 18 семей в Наро-Фоминском округе

Сертификаты на приобретение или строительство жилья вручили 18 семьям, включая три многодетные семьи. Документы участникам программы передала заместитель главы округа Наталья Трофимова.

После получения сертификатов семьи продолжат работать с Комитетом по управлению имуществом: специалисты сопровождают их на всех этапах — от оформления документов до завершения сделки.

Одна из многодетных семей уже выбрала будущее жилье. Родители отметили, что программа позволяет каждому ребенку иметь отдельное пространство и обеспечивает поддержку при покупке жилья.

Программа «Жилище» действует в Подмосковье для молодых семей, где возраст супругов не превышает 35 лет. Участниками могут стать семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, зарегистрированные в Московской области и имеющие доход или возможность привлечь ипотечный кредит. Размер государственной поддержки составляет 35% от расчетной стоимости жилья.

С начала реализации программы жилищные условия улучшили 353 молодые семьи Наро-Фоминского округа.