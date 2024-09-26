Жилье по льготной ипотеке одобрили еще одному медработнику в Красногорске

Медсестра Оксана Видясова из Красногорской больницы приобрела собственную квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

«В колледже я сразу определилась, какое отделение выбрать. Пошла в реанимационное. Мы работаем с тяжелобольными пациентами. Изменения в состоянии происходят на глазах. Очень вдохновляет, когда они идут на поправку», — рассказала о своей работе Оксана.

Раньше медсестра снимала квартиру, потом подала заявку на участие в программе «Социальная ипотека». Это помогло решить жилищный вопрос.

«Я выбрала квартиру в новом ЖК. Это восьмиэтажные дома. Ремонт сразу готов — можно заезжать. Очень красивое, тихое место, рядом лес, свежий воздух», — говорит Видясова.

Узнать больше о льготной ипотеке можно на сайте Минжилполитики Московской области.

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