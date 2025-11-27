Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить призы за оплату ЖКУ онлайн

В преддверии Нового года Расчетный центр Подмосковья запустил несколько акций, в ходе которых можно выиграть призы. Принять в них участие могут те, кто оплачивает ЖКУ онлайн.

Жители могут получить кешбэк 3% при оплате счетов через СБП или по QR-коду, а также шанс выиграть 3999 рублей при использовании «ВТБ Онлайн».

Розыгрыш 1500 рублей или подарочной карты на тысячу рублей на маркетплейсе проведут среди тех, кто подписался на электронный счет, а за учет добровольного страхования можно получить бытовую технику.

Также те, кто оплатит счета до 25 декабря через личный кабинет смогут выиграть 3999 рублей.

Узнать больше об этом можно по ссылке.

Акции продлятся до конца декабря.