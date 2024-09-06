Жеребьевку команд женского футбольного турнира провели в Химках

Жеребьевка команд женского футбольного турнира «Да! Мы в спорте» прошла в Химках. Чемпионат проведут 7 сентября на стадионе «Новые Химки».

Соревнования «Да! Мы в спорте» — единственный в Подмосковье турнир по женскому футболу. Всего в состязаниях поучаствуют 22 команды.

Игры пройдут на восьми полях, в общей сложности спортсменки проведут более 110 матчей. В группе новичков сыграют команды «Ясенево», «Мамазонки», «МамСити синие», «Welltown moms», «Розовые пантеры», «Кутузово» и «Зеленовка». «Продолжающую» группу представят «Крылья Советов», «Юниор Клин», «НеМамкай», «РосКосмос», «Энергия», «ЧертАва», «МамСити оранжевые» и «Спарта Денесеновское». За «Опытных» сыграют «Аэрофлот», «Мамы че», «Мамы», «Авангард», «ЖФК СК Витязь», «Зоркий», «ФМ Брянск» и «Троицк». Каждая команда сыграет не менее десяти игр.

«Отдельная благодарность девчонкам, что нашли время участвовать. Скорее бы увидеться и поиграть. Огромная благодарность, что каждый год приезжаете на наш турнир, мы дарим друг другу эту радость спортивного азарта. Всем желаю доброй и позитивной игры», — отметила капитан команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы в спорте»» Екатерина Сурина.

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