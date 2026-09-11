Жеребьевка нового сезона Богородской школьной лиги прошла в Ногинске

Церемония прошла в необычном формате: шары из лототрона вытягивали приглашенные спортивные гости. В числе почетных участников жеребьевки — Дарья Матасова и Елизавета Абаза, участницы команды, вышедшей в прошлом сезоне в финал четырех по баскетболу, а также Владимир Сельдяков — судья всероссийской категории, работавший на матчах чемпионата России.

Особый интерес у собравшихся вызвало появление Дмитрия Савина, хорошо знакомого любителям футбола в регионе. В августе 2026 года Дмитрий Савин перешел в «Амкал» из липецкого «Металлурга», где был одним из лидеров команды. За часть сезона в Липецке он записал на свой счет три гола и семь результативных передач. Сейчас он выступает на флангах атаки «Амкала».

Новый сезон станет рекордным по количеству дисциплин. Школьников ждут пять спортивных направлений: волейбол, баскетбол, футзал, шахматы и настольный теннис. Причем настольный теннис стал новшеством: в предыдущих сезонах Школьной лиги этого вида спорта не было — соревнования проходили по четырем дисциплинам.

Напомним, в минувшем сезоне лига охватила 24 Центра образования, провела 138 соревнований и 576 игр. Победителем общекомандного зачета стал Центр образования № 10.