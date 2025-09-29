Жеребьевка команд Школьной лиги прошла в Чехове

Мероприятие состоялось во Дворце спорта «Олимпийский». В нем приняли участие глава муниципального округа Михаил Собакин, а также ветеран специальной военной операции, финалист губернаторской программы «Герои Подмосковья» Артем Чурилов.

В этом спортивном сезоне за титул чемпиона Чеховской школьной лиги будут бороться команды 30 общеобразовательных организаций: средних школ № 1, 3, 8, 9, 10, Любучанской, Нерастанновской, Новобытовской, Чехов-2 и Чехов-3, гимназии № 2 и 7, лицея № 4.

В соревнованиях по футзалу, волейболу, баскетболу и гандболу ребят ждет сначала групповой этап, затем игры в плей-офф, финал четырех и двух команд. Соревнования по шахматы пройдут по системе круговик. В ходе жеребьевки были определены участники трех групп.

Торжественное открытие сезона Чеховской школьной лиги состоится 15 октября на большой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский».

Ребятам предстоит провести 600 соревнований. Поддерживать их будут тренеры-наставники, а также титулованные спортсмены, ставшие амбассадорами школьной Лиги Чехова: чемпионы Ольга Брусникина и Александр Поветкин, капитан команды «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

Команда занявшая первое место на муниципальном этапе, будет представлять округ на региональных соревнованиях.