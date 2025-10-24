Жеребьевка команд Единой школьной лиги прошла в Ленинском округе

Во Дворце спорта в Ленинском городском округе состоялась жеребьевка команд Единой школьной лиги. За победу поборются 18 сильнейших образовательных учреждений муниципалитета.

По словам начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимира Каширина, основная идея школьной лиги — создать все условия для полноценных занятий спортом и соревнований для ребят, увлеченных тренировочным процессом.

«Борьба — это неотъемлемая часть спорта, и она обязательно будет. Этот новый опыт станет важным для школьников», — добавил он.

Каждая команда станет участником обязательного кругового турнира по четырем видам спорта: футзалу, стритболу, волейболу и шахматам. По итогам состязаний определят лидеров, которые выйдут в полуфинал и финал. Победители представят Ленинский городской округ на турнире Московской области. Они поборются с командами из других муниципалитетов.

«Желаю всем участникам достичь поставленных целей и показать лучшие результаты. Встретимся в финале», — сказала учитель физкультуры Видновской школы № 7 Наталья Симон.

Отметим, что открытие Единой школьной лиги пройдет 26 октября во Дворце спорта. Участников и зрителей ждут приветственные речи почетных гостей, представление команд-участниц и напутственные слова молодым спортсменам.