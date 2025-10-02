Жеребьевка Единой школьной лиги прошла в Реутове

Соревноваться в турнирах Единой школьной лиги будут восемь образовательных учреждений округа. В программе четыре дисциплины: шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал. Победители муниципального этапа продолжат состязания на региональном уровне. Финальные игры Школьной лиги пройдут весной 2026 года.

«Коллеги из других муниципальных округов добавляют и другие виды спорта. Где-то это лазертаг, где-то — компьютерные игры или математические битвы. Мы на сегодняшний момент идем по пути минимального количества видов спорта, но в перспективе хотим расширить линейку состязаний среди школ, потому что видим, как у ребят горят глаза, как за них болеют учителя, как поддерживают одноклассники», — рассказал заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Реутова Антон Ермаков.