Жену бойца СВО из Красногорска поздравили с рождением ребенка

На выписку из роддома супруги военнослужащего на СВО приехали представители администрации Красногорска. Они поздравили женщину с появлением ребенка и передали ей подарок.

Молодую маму поздравила от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации муниципалитета Анастасия Муринец.

«Уверена, что Мария Дмитриевна будет замечательной мамой. Самое главное — это здоровье малыша. А мы обязательно поможем», — отметила Анастасия Муринец.

Новорожденную девочку решили назвать Александрой. Сейчас ее папа защищает Родину на специальной военной операции.

«Мы все очень ждем, надеемся, что скоро наступит мир, что скоро будет у нас все хорошо. Большое спасибо за все главе округа Дмитрию Владимировичу, большое спасибо нашей администрации, которая очень много делает для семей военнослужащих», — сказала мама участника спецоперации Оксана Тарасевич.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».